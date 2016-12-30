МИД прокомментировал ситуацию с высланными из США российскими дипломатами

В американский санкционный список попали российские дипломаты, которые работают только два месяца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия такого решения - это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называется 2015 г. и весна 2016 г. В список дипломатов и дипломатических миссий на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца», - сказала она журналистам.

«Каким образом технически они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 г., - непонятно», - сказала она.

В минувший четверг администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско, они должны покинуть США до 1 января. Позже стало известно, что российских дипломатов и членов их семей вывезут из США спецбортом.