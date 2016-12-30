Центр изучения проблем ксенофобии «Сова» признан иностранным агентом

Центр мониторинга проблем ксенофобии «Сова» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщает Минюст России.

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В Минюсте отмечают, что факт соответствия организации признакам иноагента установлен в ходе проведения главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки.

Центр "Сова" занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, а также политического радикализма.