Симоньян ответила на предложение Макфола признать RT иноагентом

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола признать RT и агентство Sputnik иностранными агентами.

«По-моему, Макфол просто на нас обиделся. Мы его часто критикуем, критикуем справедливо, потому что мало мы знаем людей, которые, будучи призванными налаживать отношения между двумя странами, умудрились внести столько личного вклада, чтобы эти отношения испортить», – приводятся слова Симоньян на сайте телеканала.

Напомним, Макфол предложил подумать о смене статуса этих российских СМИ, потому что во время предвыборной кампании в США они, по мнению политика, открыто поддерживали Дональда Трампа.