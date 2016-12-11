Бывший посол США в России предложил приравнять RT и Sputnik к иноагентам

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил приравнять российский телеканал Russia Today и агентство Sputnik к иностранным агентам. Об этом он написал в колонке для газеты Washington Post.

«Мы знаем, что контролируемые российским правительством СМИ, такие как RT и Sputnik, открыто поддерживали одного кандидата – Дональда Трампа. Sputnik даже использовал в Twitter хэштег #CrookedHillary», – написал Макфол.

Он отметил, что американское законодательство запрещает иностранным государствам оказывать финансовую поддержку кандидатам в президента. Поэтому Макфол задался вопросом, почему не запрещена «реальная» поддержка, которую оказывали RT и Sputnik, и стоит ли приравнять их к иноагентам.

«Должны ли сотрудники Sputnik и RT аккредитовываться как журналисты или же как иностранные агенты согласно закону о регистрации иностранных агентов? Я не знаю, но нам нужно это выяснить», – считает Макфол.