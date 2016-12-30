Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о перемирии в Сирии

Россия внесла в СБ ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии, сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин.

«Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью», - сказал он в пятницу журналистам перед заседанием СБ, в ходе которого проект был формально представлен членам Совета.

«Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно», - сказал Чуркин.

Накануне были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры.