Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Путина о дипломатах

Властям США так и надо было вести себя с самого начала, так прокомментировала отказ Госдепа комментировать слова президента России Владимира Путина официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

«Сегодня представитель Госдепартамента заявил: "Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить". Вот так и надо было с самого начала себя вести, а то столько времени потеряли», - заявила она.

«Мы видели высказывания президента Путина. У нас [к этому] добавить нечего», -сказал ранее сотрудник Госдепа.

В пятницу Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов». «Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», - сказал он.