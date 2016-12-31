Трамп раскритиковал CNN и NBC за освещение связанных с Россией событий

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес американских телеканалов CNN и NBC News. Он недоволен тем, как каналы освещают события, связанные с Россией.

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков. На это смешно смотреть, а они (телеканалы - ИФ) даже не догадываются», - написал Трамп в микроблоге Twitter.

По его мнению, телеканал Fox News по сравнению с CNN и NBC News полностью понимает ситуацию.

Ранее Трамп поддержал решение президента Владимира Путина не высылать из России американских дипломатов в качестве ответной меры на действия США.