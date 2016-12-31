Киев хочет вернуть осужденного в России за шпионаж гражданина Украины

Дарницкий районный суд Киева получил ходатайство о приведении в соответствие с украинским законодательством приговора российского суда, который приговорил гражданина Украины Валентина Выговского к 11 годам тюрьмы за шпионаж, передает минюст Украины.

В марте 2016 г. Верховный суд России признал законным приговор Выговскому. По мнению следствия, он вербовал специалистов оборонно-промышленного комплекса для получения секретных данных. В апреле минюст Украины направил в Россию запрос о передаче Выговского республике для отбывания наказания.

«Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выговского в Украину для дальнейшего отбывания наказания на основании конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г. Сейчас соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентин Выговский, в соответствие с законодательством Украины», - говорится в сообщении минюста.

В свою очередь украинский минюст направил в Россию информацию о принятом решении вместе с копией постановления суда. Передача заключенного состоится только при наличии согласия всех сторон.