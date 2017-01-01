Полицейский пострадал в результате взрыва самодельной бомбы во Флоренции

В центре Флоренции утром было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщает агентство ANSA. Бомба была найдена патрулем недалеко от исторического центра города, перед входом в здание организации Casa Pound.

Во время обезвреживания взрывотехниками самодельного взрывного устройства оно взорвалось, в результате один из полицейских получил ранения. Пострадавший был госпитализирован, ему проведена операция.

Эксперты установили, что взрывное устройство было подключено к часовому механизму. Кем оно было заложено, не сообщается.