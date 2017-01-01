Южнокорейский самолет случайно сбросил ракеты в Японское море

Самолет ВМС Южной Кореи Lockheed P-3CK случайно сбросил в Японское море противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в военных кругах.

«Один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия», – сказал собеседник агентства.

По его данным, ракеты упали в воду в 30 км от восточного побережья Южной Кореи. В этом районе находилась рыбацкая лодка, никто не пострадал. В ВМС сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было.