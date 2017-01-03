Ассанж назвал действия Обамы попыткой представить Трампа нелегитимным президентом

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью Fox News рассказал, по какой причине администрация президента США Барака Обамы настаивает на роли России в хакерских атаках во время президентских выборов в стране.

«Они надеются лишить легитимности администрацию [Дональда] Трампа, прежде чем он появится в Белом доме», - цитирует издание The Hill интервью, которое будет показано на Fox News во вторник поздно вечером.

«Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп - нелегитимный президент», - отметил Ассанж, находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне.

При этом Ассанж вновь опроверг, что Россия предоставила WikiLeaks компрометирующие демократов документы: «Наш источник – не государство, так что ответ на вопрос о нашем взаимодействии – нет».

На вопрос, мог ли повлиять WikiLeaks на исход президентских выборов в США, Ассанж затруднился ответить: «Повлиял ли [WikiLeaks] на итоги выборов? Кто знает, невозможно сказать». При этом он добавил, что реальной причиной, повлиявшей на итоги выборов, стали заявления демократов – кандидата в президенты Хиллари Клинтон, главы ее избирательного штаба Джона Подесты и руководителя национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Ранее Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к кибератакам. Конгресс США предостерег Трампа от попытки отменить санкции в отношении России, введенные за кибератаки.