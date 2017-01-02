Разведка не смогла убедить Трампа в причастности России к кибератакам

Представитель переходной команды избранного президента США Шон Спайсер заявил, что разведслужбам не удалось убедить Дональда Трампа в причастности России к кибератакам. Об этом Спайсер сказал в интервью Fox News.

По его словам, разведка не смогла предоставить Трампу убедительных доказательств того, что серверы Демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял, что не верит в причастность России к кибератакам. Конгресс США предостерег Трампа от попытки отменить санкции в отношении России, введенные за кибератаки.