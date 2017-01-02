Конгресс США намерен помешать Трампу отменить антироссийские санкции

Член палаты представителей США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заявил, что избранный президент Дональд Трамп столкнется с «решительной реакцией» конгресса, если попытается отменить введенные действующим президентом Бараком Обамой санкции в отношении России.

По словам Шиффа, в таком случае многие демократы и республиканцы приложат значительные усилия, чтобы принять в конгрессе «серьезный пакет санкций» против России. Политик добавил, что действующих санкций недостаточно.

«Мы считаем, что необходимо сделать больше. Честно говоря, мы не думаем, что предпринятых мер достаточно для сдерживания [России], и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций», – сказал Шифф в интервью ABC News.

Напомним, 29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Президент США Барак Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответных мер. Введение санкций президент России Владимир Путин расценил как провокацию со стороны уходящей администрации Барака Обамы.