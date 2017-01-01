Из США вылетел самолет с российскими дипломатами

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России. «Самолет взлетел, все улетели», – сказали в пресс-службе. В посольстве отметили, что «перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле».

Напомним, 29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы Демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Президент США Барак Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответных мер. Введение санкций президент России Владимир Путин расценил как провокацию со стороны уходящей администрации Барака Обамы.