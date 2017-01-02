Самолет с высланными из США российскими дипломатами ночью прибыл в Москву

Самолет специального летного отряда «Россия» с сотрудниками российских дипломатических учреждений, высланными из США, около 2.00 мск 2 января приземлился в Москве, сообщает ТАСС.

Напомним, 29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответных мер. Путин расценил это как провокацию со стороны уходящей администрации Барака Обамы.