Посол Великобритании при ЕС неожиданно ушел в отставку

Посол Великобритании при ЕС Айвен Роджерс неожиданно решил уйти в отставку за несколько месяцев до начала официальных переговоров о Brexit, пишет Financial Times.

По данным двух источников издания, Роджерс сообщил коллегам о досрочном уходе, не объяснив причины своего решения. Он приуменьшил важность своего решения, объявив, что покидает пост лишь за несколько месяцев до официального окончания срока (его полномочия истекают в ноябре 2017 г.), пишет FT. Роджерс был назначен послом в ноябре 2013 г.

Отставку дипломата подтвердили в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, сообщает ТАСС. Отставка дипломата стала полной неожиданностью для общественности, с учетом того, что не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.