Эпидемия гриппа и ОРВИ в Москве ослабевает – Роспотребнадзор

За последнюю неделю 2016 г. отмечена стабилизация эпидемиологической ситуации по ОРВИ и тенденция к ее улучшению, сообщило московское управление Роспотребнадзора.

Число больных ОРВИ на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей уменьшилось на 30,1%, следует из данных регистрационного учета инфекционной заболеваемости в Москве.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в возрастной группе от 0 до 2 лет регистрировались ниже пороговых значений. В остальных возрастных группах сохраняются превышения эпидпороговых значений, отметили в управлении.