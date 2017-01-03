В Москве в местах массовых гуляний открыли полевые кухни МЧС

МЧС развернуло полевые кухни в местах массового отдыха в восьми округах Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка ведомства.

Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности спортивно-массовых мероприятий, в течение следующего дня размещение полевых кухонь планируется на территории всех округов, сказал сотрудник пресс-службы.

Развернутые в настоящий момент кухни расположены «в парках, на лыжных трассах, ледяных горках и везде, где люди отдыхают с семьями и друзьями», сообщил он. Сотрудники МЧС предлагают горячий чай. В частности, полевые кухни открыты в парках на ВДНХ, в Кузьминках, Измайловском, Парке Горького, на Поклонной Горе и в других популярных местах отдыха.

Он отметил, что 4 января совместно с Департаментом социальной защиты полевые кухни будут развернуты в пунктах по оказанию круглосуточной срочной социальной помощи.

«Также в случае резкого понижения температуры и ухудшения погодных условий кухни будут развернуты на автомобильных дорогах в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы», - сказал сотрудник пресс-службы.