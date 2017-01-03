Додон лишил экс-президента Румынии Бэсеску молдавского гражданства

Президент Молдавии Игорь Додон лишил молдавского гражданства бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску.

Во вторник состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища, на котором были детально обсуждены условия предоставления гражданства Бэсеску, написал Додон в своем Facebook. Он отметил, что Бэсеску получил гражданство Молдавии незаконно.

Супруги Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 г. и уже в июне получили его указом экс-президента Николая Тимофти.