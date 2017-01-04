Встреча Трампа с представителями разведки США по кибератакам отложена до пятницы

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с представителями американских спецслужб по кибератакам во время выборов перенесена на пятницу, 6 января.

«Брифинг разведки на тему так называемых "российских хакеров" перенесен до пятницы. Вероятно, понадобилось больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!» - написал Трамп в своем Twitter.

29 декабря США ввели в отношении России новые санкции из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента. Власти США считают, что серверы Демократической партии были взломаны российскими хакерами.

Президент США Барак Обама распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов. Россия не стала предпринимать ответных мер. Трамп выразил сомнение в причастности России к кибератакам на серверы Демократической партии.