Директор ЦРУ: Россия использует в Сирии тактику «выжженной земли»

Россия использует тактику «выжженной земли» в Сирии, которая приводит к жертвам среди мирного населения, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан телеканалу PBS.

«То, что русские сделали в Сирии в рамках тактики "выжженной земли", которую они применяли, которая привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей, - это то, что Соединенные Штаты не сделали бы в любом из военных конфликтов», - заявил он.

На вопрос, могло ли ЦРУ или другие спецслужбы недооценить Владимира Путина, он ответил: «Недооценили? Нет, я думаю, мы всегда чувствовали, что он был кем-то, кто обладал очень напористыми и агрессивными чертами». «Он стремится продвигать интересы России в тех областях, где были политические конфликты и вакуум», - добавил он.

При этом, по словам Бреннана, участие России в сирийском конфликте не было неожиданным - у России были в Сирии многолетние инвестиции, военные базы, она не собиралась отказываться от союзника, а, наоборот, усилила поддержку режима Башара Асада.