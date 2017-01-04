МИД Турции: документы подтверждают связь убийцы российского посла с гюленистами

Связь убийцы российского посла Андрея Карлова с организацией Фетхуллаха Гюлена подтверждается документами, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетхуллаха Гюлена (FETO)», - приводит его слова Anadolu.

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Чавушоглу заявил, что никто из близких и родственников убийцы российского дипломата не захотел забирать его тело из морга.