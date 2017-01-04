Завершилась первая за восемь лет встреча президентов Молдавии и Приднестровья

В молдавском городе Бендеры завершилась первая за восемь лет встреча президента Молдавии Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

Красносельский отметил, что им удалось наладить контакт и обозначить вопросы, которые требуют первоочередного решения, в частности о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. «Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее – это работа двух сторон», – сказал Красносельский (его слова приводит пресс-служба Додона).

Додон добавил, что удалось обсудить много вопросов. По его мнению, важно, чтобы граждане увидели конкретный результат. Это первая встреча за восемь лет, добавил Додон.

«Самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена - граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017 г. Уверен, что вместе мы ее решим», - отметил Додон (цитата по «Интерфаксу»).