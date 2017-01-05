Трамп намерен реформировать спецслужбы США

Избранный президент США Дональд Трамп ведет консультации со своими советниками о реформе Офиса директора Национальной разведки США (ODNI), который, по его мнению, стал «раздутым и политизированным». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Также, сообщает газета, возможна реформа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с сокращением персонала штаб-квартиры и увеличением корпуса оперативников. ЦРУ отказалось комментировать эту информацию.

«Команда Трампа видит полную политизированность разведывательного управления, – цитирует WSJ одного из своих собеседников. – Все агентства нужно привести в форму. Мы сконцентрируемся на их реорганизации и взаимодействии». Газета напоминает, что в своих твитах Трамп неоднократно критиковал точность информации разведки и сомневался в «российском следе» хакерских атак на серверы демократической партии США. «[Основатель Wikileaks] Джулиан Ассанж сказал, что "подросток мог хакнуть [главу избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона] Подесту" – так почему демократы были так беспечны? Еще он сказал, что русские не давали ему информацию!» – цитирует WSJ свежее сообщение Трампа от 4 января.

Национальная разведка США была создана после терактов 11 сентября 2001 г. Ведомство объединяет 17 отдельных правительственных учреждений США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности в интересах государства.