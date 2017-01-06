«Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» первыми покинут зону конфликта в Сирии

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что первыми зону конфликта в Сирии покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и сопровождающие их корабли.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», – сказал Герасимов.

Напомним, с 00.00 мск 30 декабря 2016 г. на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.