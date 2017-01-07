Обама: некоторые республиканцы больше верят Путину, чем демократам

Президент США Барак Обама посетовал, что некоторые сторонники Республиканской партии больше верят российскому президенту Владимиру Путину, чем демократам. По словам Обамы, эта ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

«Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам-американцам, так как те являются демократами», – отметил Обама.

Политик не уточнил, имеет ли он в виду избранного президента Дональда Трампа. «Нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», – подчеркнул Обама.