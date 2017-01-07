Российские туристы не могут улететь с Самуи из-за наводнения

Из-за проливных дождей на тайском острове Самуи оказалась подтоплена главная дорога и задержаны ряд рейсов в местном международном аэропорту, сообщает Ростуризм. В ведомстве отмечают, что среди пострадавших от стихии россиян нет, но некоторые туристы не могут вылететь домой вовремя.

«По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами», – добавили в ведомстве. Ожидается, что погода на острове Самуи улучшится в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей на юге Таиланда погибли как минимум 12 человек. К ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи местному населению привлечена армия Таиланда. Такие погодные условия аномальны для данного региона в это время года.