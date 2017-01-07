Косачев: Трамп может пересмотреть решение об усилении военной группировки в Европе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение действующей администрации об усилении военной группировки в Европе.

«Ключ к пониманию ситуации – в решении Барака Обамы завершить операцию в пределах своего президентского срока. Это еще одна ловушка для Трампа, которые во множестве расставляет уходящая администрация, пытаясь лишить его свободы маневра на будущее», – сказал Косачев.

«Однако с учетом того, что США при Трампе будут сокращать финансирование натовских программ, можно ожидать пересмотра и данного решения об усилении группировки на границах с Россией», – добавил он.

В пятницу в немецком порту началась разгрузка самой большой партии американской бронетанковой техники со времен холодной войны. В ближайшие дни техника будет отправлена в Польшу и страны Балтии.