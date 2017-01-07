Трамп назвал благим делом хорошие отношения с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо.

«Иметь хорошие отношения с Россией – это благое дело, а не плохое. Только глупые люди или дураки думают, что это плохо!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что США и без того имеют достаточно проблем. «Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас», – отметил Трамп.

Обе страны, возможно, будут работать вместе для решения некоторых насущных мировых проблем, добавил Трамп.