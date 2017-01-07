Лукашенко: Мы никому не позволим унижать белорусский народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рождественском обращении заявил, что никому не будет позволено унижать белорусский народ.

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать. Мы никому не можем отдать эту землю и это государство», – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, главное для белорусов сейчас – это стабильность, мир и покой. «Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) – у нашего порога яркий этому пример», – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия никогда не пойдет «по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов», потому что «проблем и так хватает в мире».

Но при этом Белоруссия, по словам Лукашенко, не потерпит неуважения со стороны других стран. «У нас есть государство – суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). Кстати, уходящее своими корнями далеко в историю. И мы это прекрасно знаем. И это государство нужно чтить, уважать», – сказал президент.

Лукашенко назвал своей главной задачей беречь землю, на которой живет белорусский народ, защищать государственность.