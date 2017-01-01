Лукашенко назвал Белоруссию заложницей мировой экономической ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусам заявил, что белорусская земля остается островком стабильности, но оказалась заложницей мировой экономической ситуации.

«В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Белоруссию островком стабильности и спокойствия было непросто, но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан», – сказал Лукашенко. Он добавил, что «с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз».

«Суверенная и независимая Белоруссия оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров», – продолжил белорусский президент.

По словам Лукашенко, белорусы проводят взвешенную международную политику. При этом он добавил, что политические кампании уходящего года «показали гражданскую зрелость и культуру наших людей».