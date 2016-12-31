Социальная политика

Путин подвел итоги уходящего 2016 года

Президент поздравил россиян с наступающим Новым годом
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 г., сплотили граждан и дали сил для движения вперед. Об этом он заявил в традиционном новогоднем обращении, которое вышло в эфир на Дальнем Востоке.

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«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед», - передает его слова ТАСС.

По его словам, главное – это верить в себя, в свои силы, в свою страну. «Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», - сказал он. Президент поблагодарил всех «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

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Путин отметил, что россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». Глава государства также отметил и тех, кто новый год встретит не за праздничным столом, а вдали от родного дома, обеспечивая безопасность России, работая на предприятиях, дежуря в больницах, управляя поездами и самолетами. «Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», - сказал он.

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Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим. «Нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», - раскрыл секрет волшебства президент.

Президент пожелал мира и процветания «нашей общей великой Родине – России, счастья вам и здоровья, благополучия».

14 новогодних посланий Путина

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2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
Кадр из трансляции Первого канала
2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 году, сплотили граждан и дали сил для движения вперед.Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
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2015 г.
Pool Photo / AP
2015 г.
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2014 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Druzhinin
2014 г.
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2013 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Nikolsky
2013 г.
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2012 г.
AP / RIA-Novosti / Alexei Nikolsky
2012 г.
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2007 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
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2006 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
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2005 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
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2004 г.
ТАСС / AP
2004 г.
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2003 г.
Alexander Zemlianichenko / AP
2003 г.
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2002 г.
Фото Владимира Родионова / ТАСС
2002 г.
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2001 г.
Фото Владимира Родионова и Сергея Величкина / ТАСС
2001 г.
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2000 г.
Кадр из телетрансляции
2000 г.
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1999 г.
Кадр из телетрансляции
1999 г.
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