Самые запомнившиеся фотографии года
Патриарх в Антарктиде, «Калинка» Захаровой и Трамп перед американским флагом – яркие кадры 2016-го
Январь. Фейерверки на самом знаменитом пляже Бразилии Копакабана в Рио-де-Жанейро во время празднования Нового года
1/12
Февраль. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Антарктиду
2/12
Март. Суд признал виновной украинскую летчицу Надежду Савченко в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганской области
3/12
Апрель. Москву подготовили к весенним праздникам: в центре города установили гигантские скульптуры
4/12
Май. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время саммита Россия - АСЕАН в Сочи станцевала «Калинку»
5/12
Июнь. Летом начался очередной этап благоустройства Москвы. За этот месяц несколько раз полностью перекрывали Тверскую
6/12
Июль. Следственный комитет России провел обыски в штаб-квартире Федеральной таможенной службы и в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова. При обыске в доме Бельянинова были обнаружены значительные суммы в рублях и валюте
7/12
Август. В Рио-де-Жанейро прошли летние Олимпийские игры. Ямайский бегун Усэйн Болт (слева) завоевал титул семикратного олимпийского чемпиона
8/12
Сентябрь. Глава Чечни Рамзан Кадыров нарядился русским богатырем на торжественный вечер, посвященный празднованию Дня чеченской женщины. Праздник совпал с единым днем голосования, во время которого жители Чечни практически единогласно выбрали Кадырова главой республики
9/12
Октябрь. Samsung объявил об отзыве всех смартфонов новой флагманской модели Galaxy Note 7. Компания признала, что не справилась с устранением дефекта в системе питания, из-за чего аппарат может перегреваться и загораться
10/12
Ноябрь. На президентских выборах в США победил Дональд Трамп. Победа Трампа ознаменовала настоящий переворот и в Республиканской партии, и в политической системе США, и в мировой политике в целом, разделив мировую историю на «до» и «после». Редакция и читатели «Ведомостей» выбрали Дональда Трампа политиком года
11/12
Декабрь. Посол России в Турции Андрей Карлов скончался от полученных ранений после вооруженного нападения в Анкаре. Снимки стрелявшего в него террориста облетели весь мир - нападение произошло во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства
12/12