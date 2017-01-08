Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter для политических заявлений

Госсекретарь США Джон Керри раскритиковал посты в Twitter избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью ABC.

«Я не делаю заявлений о внешней политике в Twitter. Не думаю, что сообщения длиной в 140 символов позволяют адекватно справляться с тем многообразием вариантов, которое перед нами открывается», – сказал Керри. Он добавил, что способы коммуникации президента после инаугурации во многом будут зависеть от его администрации.

Будущий пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер ранее сообщал, что после инаугурации, которая состоится 20 января, избранный президент продолжит использовать Twitter как место для «прямого разговора».

Кроме того, после вступления в должность Трамп получит аккаунт действующей администрации @POTUS с 11 млн подписчиков.