В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на пешеходов

Неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате четыре человека погибли, по меньшей мере 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«Медики скорой помощи констатировали смерть четырех лиц 20 лет. 15 человек пострадали: один человек, получивший серьезные ранения, эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, десять — легкие ранения», - сообщается в микроблоге Twitter службы скорой помощи Израиля.

Полицейские открыли по водителю огонь, он был застрелен. По данным агентства Reuters, за рулем находился палестинец.

В полиции квалифицировали произошедшее как теракт. Наезд произошел около популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Представитель полиции Любу Самри сообщаил AP, что целью водителя грузовика была группа солдат, вышла из автобуса.

19 декабря в Берлине неизвестный въехал в толпу на рождественском базаре. По данным полиции, водителем грузовика был тунисец Анис Амри. Отпечатки пальцев подозреваемого нашли в кабине грузовика. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.

14 июля в Ницце после праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии грузовик выехал в людей на набережной. Тогда жертвами теракта стали 86 человек. Водитель был убит полицейскими.