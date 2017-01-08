В Красногорске объявлен режим ЧС из-за отключения отопления в 84 домах

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красногорске (Московская обл.) после аварии на котельной, оставившей без тепла в 25-градусный мороз около 12 000 жителей города.

«В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы», – приводит «Интерфакс» слова главы Красногорского района Михаил Сапунов.

«В результате аварии на котельной КМЗ (Красногорский завод им. Зверева) остановлена работа всех котлов. Введен режим чрезвычайной ситуации. Проводится ремонт сгоревших насосов. Наполняется система водой, после этого будут запускаться котлы», - написал глава Красногорского района Михаил Сапунов в Instagram.

Из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске утром в воскресенье 84 дома, где проживает около 12 000 человек, остались без отопления.

Первый сбой в работе котельной произошел накануне вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего 84 многоквартирных дома в Красногорске получали недостаточный объем тепла.

Были развернуты пункты обогрева и временного размещения