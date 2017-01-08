В результате теракта в Иерусалиме россияне не пострадали

Россиян среди погибших и получивших ранения в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов.

«Среди погибших и пострадавших в Иерусалиме граждан России нет», – приводит ТАСС его слова.

Сегодня неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, около 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.