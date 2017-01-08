Нетаньяху заявил, что за терактом в Иерусалиме стоит ИГ

Предполагаемый террорист, который въехал на грузовике в солдат в Иерусалиме, связан с «Исламским государством», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает AP.

По словам Нетаньяху, подозреваемый «по всем признакам» был сторонником ИГ. Он также выразил мнение, что атака в Иерусалиме «определенно может быть связана» с аналогичными терактами в Германии и Франции.

Сегодня мужчина на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, около 15 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Позже стало известно, что грузовик въехал в группу солдат, которые выходили из автобуса.

Пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов сообщил, что россиян среди пострадавших и погибших не было.