МЧС сообщило о восстановлении работы котельной в Красногорске

Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

«В 1.20 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено по штатной схеме. По состоянию на 6.00 9 января в работу запущен третий котел», – говорится в сообщении.

В воскресенье глава Красногорского района сообщил в аккаунте в Instagram о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Позже в пресс-службе правительства Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.

«Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 000 жителей) без тепла, глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась», – цитировала пресс-служба слова заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника.

Ранее сообщалось, что из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживает около 12 000 человек, остались без тепла. Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 000 жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.