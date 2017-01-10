На красной ветке московского метро был сбой из-за инцидента с пассажиром

В утренний час пик во вторник в Москве прерывалось движение по восточному отрезку Сокольнической линии метро. «В 8.10 не было движения на участке Сокольнической линии от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» из-за инцидента с пассажиром, – цитирует агентство «Москва» пресс-релиз метрополитена. – В 8.16 движение на Сокольнической линии восстановлено и входит в график». О состоянии пассажира ничего не сообщается.

На фиолетовой ветке московского метро произошел серьезный сбой
Причиной сбоя на Филевской линии метро стала неисправность поезда
Двое рабочих пострадали при взрыве на станции метро «Коломенская»
Фото