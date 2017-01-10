На красной ветке московского метро был сбой из-за инцидента с пассажиром

В утренний час пик во вторник в Москве прерывалось движение по восточному отрезку Сокольнической линии метро. «В 8.10 не было движения на участке Сокольнической линии от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» из-за инцидента с пассажиром, – цитирует агентство «Москва» пресс-релиз метрополитена. – В 8.16 движение на Сокольнической линии восстановлено и входит в график». О состоянии пассажира ничего не сообщается.