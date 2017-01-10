Поставки ракетных комплексов «Ярс» находятся под угрозой срыва – «Коммерсантъ»

Из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Московского института теплотехники (МИТ) Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова.

Руководство МИТа просит «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.

PC-24 «Ярс» – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе «Ярсы» должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с «Тополь-М» составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В 2017 г. войска, по данным газеты, рассчитывают получить не менее 20 ракет.

«Коммерсанту» не удалось связаться с Сергеем Никулиным, а в «Ростехе» от официальных комментариев отказались. При этом несколько источников издания в отрасли сообщили, что руководство госкорпорации с письмом ознакомилось.