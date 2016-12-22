Путин призвал по максимуму использовать всплеск интереса иностранцев к российскому оружию

Президент Владимир Путин считает, что следует максимально воспользоваться интересом иностранных заказчиков к российскому оружию, которое проявило себя в Сирии. Как передает ТАСС, он заявил это на коллегии Минобороны. «Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества, нужно воспользоваться ими по максимуму», - цитирует ТАСС.

По словам Путина, потенциал российских вооруженных сил прошел проверку на прочность в борьбе с международными террористами в Сирии. «Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков», - сказал Путин.

Президент отдельно упомянул и «большую помощь, которую оказывают наши Вооруженные силы мирным сирийским гражданам». «Только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 т», - сказал президент и поблагодарил руководство Вооруженных сил и личный состав, участвующий в операции в Сирии, за профессионализм и мужество.