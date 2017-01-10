Улюкаева доставили в суд

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева доставили в Басманный районный суд Москвы, сообщает ТАСС. Суд должен решить вопрос о продлении меры пресечения бывшему чиновнику, который обвиняется в получении взятки в $2 млн. Корреспондент радио «Коммерсантъ-FM» сообщил в Twitter, что Улюкаев вошел в суд незаметно и так стремительно, что операторы едва успели включить камеры. Он добавил, что начало заседания было решено отложить до прихода адвокатов подследственного.

9 января стало известно, что следствие попросило продлить арест Улюкаева до 15 апреля.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаев был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия». На большой пресс-конференции 23 декабря президент объяснил, что материалы, предоставленные оперативными службами, были достаточно убедительны, чтобы отстранить министра от должности. Он добавил, что с Улюкаевым после его задержания он не разговаривал и что в его деле должны разобраться следствие и суд.