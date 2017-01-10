Умер первый президент объединенной Германии Роман Херцог

В ФРГ в возрасте 82 лет умер бывший президент страны Роман Херцог, сообщает Deutsche Welle. Он стал первым президентом Германии после ее объединения. Этот пост он занимал с 1994 по 1999 г. До этого он был судьей Конституционного суда Германии, куда был избран в 1983 г. и который возглавлял с 1987 г.

Членом Христианско-демократического союза (ХДС) Херцог был с 1970 г., активно заниматься политикой он начал три года спустя.

Избрание Херцога президентом было непростым, напоминает Deutsche Welle. Федеральная ассамблея утвердила его кандидатуру только с третьего раза. Кроме того, и родная партия не сразу согласилась его выдвинуть: более предпочтительным кандидатом в президенты ХДС считал министра юстиции Саксонии Штеффена Хайтманна, однако затем от его выдвижения отказались после его спорных заявлений об истории Германии. Сразу после утверждения Херцог пообещал руководить своей администрацией так, чтобы проголосовавшим за него не пришлось об этом жалеть.

По инициативе Херцога в Германии в 1996 г. был учрежден День памяти жертв Холокоста 27 января - в годовщину освобождения Освенцима. Также с ним связывают еще одну новую традицию - ежегодное обращение к нации с «берлинской речью» на важные общественно-политические темы, отмечает DW.

По истечении первого президентского срока Херцог не пошел на переизбрание, но продолжил актично участвовать в общественной жизни страны.