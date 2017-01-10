Минобороны назвало «бредом» версию СМИ о крушении Ту-154 из-за ошибки второго пилота

Минобороны России опровергло информацию СМИ о том, что Ту-154 упал в Черном море из-за ошибки второго пилота.

«Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу», - прокомментировал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков появившиеся сообщения в ряде СМИ.

«Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования», - сказал он.

25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154. Самолет принадлежал Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.