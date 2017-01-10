Сенаторы США предложили наказать Россию за кибератаки, Сирию и Украину

Предлагаемые санкции против России касаются не только кибератак, за которые Вашингтон хочет наказать Москву, но и действий России в Сирии и на Украине, сообщила во вторник газета The Washington Post (WP). Авторы законопроекта - сенаторы-республиканцы, известные «ястребы» Джон Маккейн и Линдси Грэм, причем к ним присоединились и видные демократы, уточняет Politico.

По информации WP, проект, который уже во вторник представят в сенате под названием «О противодействии враждебным действиям России в 2017 г.», предусматривает запрет въезда и замораживание активов любого, кто «подрывает кибербезопасность общественной и частной инфраструктуры США, а также демократических институтов».

Кроме того, сенаторы предлагают ограничить инвестиции в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны России и российской разведки. О каких операциях идет речь, газета не уточняет.

Помимо этого, прописаны санкции против России за нарушения прав человека и явный запрет на любое признание российского суверенитета над Крымом. Госдепартаменту США и профильным федеральным агентствам выделяетcя $100 млн для противодействия «российской пропаганде», включая фейковые новости.

Сегодня Кремль в лице пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова назвал произошедшее накануне расширение «списка Магнитского» в США «дополнительным шагом» Вашингтона «по рукотворной деградации» российско-американских отношений. В список включили генпрокурора Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, предпринимателя Дмитрия Ковтуна, бывших следователей по делу Магнитского Станислава Гордиевского и Геннадия Плаксина.

По словам Пескова, в Москве сожалеют, что период «беспрецедентной затянувшейся деградации» российско-американских отношений пришелся на второй срок президентства Барака Обамы, однако надеются в перспективе на их нормализацию.