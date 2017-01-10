Луговой объяснил свое попадание в «список Магнитского»

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого Великобритания подозревает в причастности к отравлению полонием перебежчика Александра Литвиненко, удивлен включением в санкционный список США на основании акта Магнитского.

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где "список Магнитского", учитывая, что уже и сколько лет прошло после того, как был составлен так называемый список Магнитского, и чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил», – сказал он «РИА Новости». По информации Лугового, в «список Магнитского» «включают людей, которые нарушали где-то в чем-то права людей».

Он напомнил, что является депутатом Госдумы и занимается законотворческой деятельностью. «Мои полномочия четко ограничены законодательством, и мотивация американцев на включение меня в этот список… Я не знаю… Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей», – предположил депутат.

Также включенный в санкционный список предприниматель Дмитрий Ковтун, которого британское следствие считает соучастником убийства Литвиненко, предположил, что США включили его в «список Магнитского» именно в связи с делом Литвиненко. «Но они не нашли подтверждений нашей вины в ходе судебного разбирательства», – напомнил он ТАСС. Также он сказал, что имущества в США у него нет и в эту страну он не собирался.

Кроме Лугового и Ковтуна в расширенный «список Магнитского» были включены председатель СКР Александр Бастрыкин, экс-председатель совета директоров Универсального банка сбережений Геннадий Плаксин, в прошлом работавший в структурах Следственного комитета и уже бывший в списке Станислав Гордиевский, один из следователей по делу Магнитского.