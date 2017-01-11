Возникший после взрыва газа пожар в жилом доме в Саратове потушен

Пожар, вспыхнувший в жилом доме в Саратове после взрыва бытового газа, был локализован в 11.26 мск на площади 250 кв. м, а ликвидирован в 12.10 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Число пострадавших увеличилось до 10 человек, шесть из них госпитализированы, в том числе два ребенка, еще четверым оказана помощь на месте.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже. В результате в данной квартире были разрушены межкомнатные перегородки.

Пожарными из дома спасены 11 человек, в данный момент в доме продолжаются поисково-спасательные работы, жилые помещения проверяются на наличие людей.