Правительство признало «Россию сегодня», ТАСС и ВГТРК важными для обороноспособности

Несколько государственных СМИ попали в утвержденный правительством перечень федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства». Как пишет «Коммерсантъ», в него вошли 64 ФГУПа. Среди них международное информационное агентство «Россия сегодня», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), телецентр «Останкино», агентство ИТАР-ТАСС и оператор связи «Российские телерадиовещательные сети» (РТРС). Также в перечень включены предприятия ФСБ, ФСО, Минобороны, Управления делами президента и госкорпорации «Росатом», в том числе ядерные центры в Сарове и Снежинске, пишет газета.

Список cоставлен в соответствии с принятым в декабре законом. В июле ФГУПы перевели из-под действия закона о закупках госкомпаний на более жесткие и прозрачные правила закона о контрактной системе, который обязывает заказчиков публиковать все сведения, строго регламентируя сроки и правила процедур, напоминает издание. Исключение предусмотрено для важных для обороны предприятий, которые теперь будут включены в этот перечень и смогут закупаться по прежним правилам.

Авторы законопроекта - председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и член комитета по безопасности единоросс Антон Гетта (экс-руководитель проекта ОНФ «За честные закупки») объясняли поправку тем, что «специфика деятельности СМИ часто требует непредвиденных закупок в оперативном режиме», в том числе за границей. Источники «Коммерсанта» говорят, что закупки государственных СМИ должны быть закрыты ради сохранения конфиденциальности графика и маршрутов передвижения первых лиц, для сопровождения которых компаниям приходится арендовать помещения и заключать иные контракты.