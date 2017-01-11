Тиллерсон: Россия хочет восстановить свое место в мире

На слушаниях в сенате Рексу Тиллерсону, номинированному на пост госсекретаря, пришлось отвечать на вопрос о его взглядах на Россию. «Они считают, что после распада СССР с ними в некоторых вопросах неправильно обращались во время переходного периода. Они уверены, что заслуживают более достойной роли в мировом порядке, поскольку являются ядерной державой. И ищут, как восстановить эту роль», – сказал он ( передает Financial Times).

За 20 лет, прошедших после распада СССР, у России не было особых возможностей заявить о себе и ее действия последних лет стоит рассматривать как отстаивание права на то, чтобы снова стать мировой державой, «навязать дискуссию» о том, каково место России в нынешнем мировом порядке, считает Тиллерсон.

По его мнению, в российско-американских отношениях «есть возможность определить другие отношения, которые могут снизить градус в сегодняшних конфликтах».

На вопрос о санкциях Тиллерсон ответил, что они по своей сути вредят американскому бизнесу. Вместе с тем, заявил он, санкции – «важный инструмент с точки зрения сдерживания новых действий».